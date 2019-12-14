كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الوطني الليبي يوجه صفعة جديدة لـ"أردوغان" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الوطني الليبي، رصد وتدمير مخزن للطائرات التركية المسيرة، وإسقاط واحدة من نوع "TB2" الطراز، الذي وقع عليه أردوغان بنفسه، كما رصد نقل وتخزين شحنات عسكرية تركية في مدينة مصراته وسط المدنيين.

وطالب الجيش الليبي، الميليشيات المسلحة بإبعاد الشحنات العسكرية من المواقع المدنية؛ حرصا على أرواح المدنيين، ووجه نداء لسكان مدينة مصراته، بالابتعاد عن هذه المواقع وتجنب استخدامهم كدروع بشرية لحماية المخزون العسكري التركي، وذلك بحسب ما ذكرته قناة "مداد نيوز".

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي، على دخول القوات لأحياء طرابلس وعلى بعد 2 كيلو متر من حي الهضبة أحد أهم أحياء العاصمة.

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