كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 14/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الاستخبارات التركية تستولى علي ملفات معارضين لأردوغان

كشف تقرير صحفي ألماني، اليوم السبت، عن أن الاستخبارات التركية استولت على 4 آلاف ملف تخص معارضين لنظام رجب طيب أردوغان، طلبوا اللجوء إلى ألمانيا. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || الجيش الليبي ينتزع مواقع جديدة

حققت إحدى كتائب الجيش الليبي تقدماً يومي الجمعة والسبت، في محور عين زارة جنوب شرقي العاصمة طرابلس، وذلك بعد أيام فقط من إعلان المعركة الحاسمة للسيطرة على العاصمة الليبية. أخبار عالمية عاجلة اليوم || مقتل وإصابة 45 عنصراً من الحوثيين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم السبت، مقتل وإصابة 45 عنصراً من جماعة الحوثيين الإرهابية، وذلك خلال مواجهات في محافظة صعدة الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

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