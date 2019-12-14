كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقيلة صالح: اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحومة الوفاق الليبي معدومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رئيس مجلس النواب الليبي

قالالمستشار عقيلة صالح، إن اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحومة الوفاق الليبي معدومة، وتم الاتفاق مع اليونان على ابطال هذه الاتفاقية بشكل نهائية، وتم توجيه خطابات لأمين عام الأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية؛ لسحب الاعتراف بهذه الحكومة، خاصة أنها لم تحصل على الثقة من البرلمان الليبي، خلاف أن الاتفاق السياسي ينص على أن قرار المجلس الرئاسي يجب أن يكون بالإجماع، ولكن السراج يأخذ القرارات منفردة.

وتابع "صالح"، خلال حواره مع فضائية "العربية"، مساء السبت، أن الذي يسيطر على العاصمة الليبية الآن ليس فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية، ولكن مجموعة من الإرهابيين المدعومين من جماعة الإخوان المسلمين، معقبًا: "السراج لا حيلة له، ولا يستطيع أن يحمل سيف، وهو تحت سيطرة مجموعة من المليشيات".

ولفت إلى أن الجيش الليبي الوطني يضم جميع أبناء الشعب الليبي، ولا توجد حرب أهلية بين الشعب الليبي، وسيتمر الشعب الليبي أسرة واحدة.

