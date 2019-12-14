كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: سوريا أصبحت مسرحاً للحروب بالوكالة في المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، مساء اليوم السبت، بأن "سوريا أصبحت مسرحاً للحروب بالوكالة في المنطقة"، مؤكداً على ضرورة منح الأولوية لمصلحة الشعب السوري قبل أي أجندة أخرى.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، في كلمة خلال ندوة حول سوريا، في إطار أعمال النسخة التاسعة عشرة لـ"منتدى الدوحة" في قطر، على أن "الأزمة السورية، أدت إلى مشاكل دولية عديدة كأزمتي الإرهاب واللاجئين، وأكد ضرورة المزيد من التنسيق من أجل التغلب عليها".

وكما شدد المتحدث قالن، على ضرورة تغليب الجميع لمصلحة الشعب السوري، على أي أجندات أخرى، مضيفاً "يتعين علينا إيجاد سبيل حل مختلف، من أجل مستقبل الشعب السوري، كي يشعر بالأمل"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

ولفت قالن إلى أن تركيا لا تزال ملتزمة بعدم إرغام أي سوري على العودة إلى بلاده دون رغبة منه، أو إلى منطقة لم يأت منها، حول إدلب، أشار إلى تباحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قبل يومين، بهذا الشأن.

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وتابع: "نعتقد أن أي عملية عسكرية ستؤدي إلى نتائج وخيمة للغاية، وموجة هجرة أخرى، وهذا الوضع سيشكل مزيدا من الضغط علينا وعلى الأوروبيين"، مشدداً على أهمية المسار السياسي لحل الأزمة السورية، وضرورة قيام الجميع بدعم عمل اللجنة الدستورية.

كما صرح قالن، أنه في حال تمخضت عن اللجنة وثائق ملزمة، تحت رعاية الأمم المتحدة ودعم من المجتمع الدولي، فإنه من الممكن الحديث عن إجراء انتخابات يدلي بها السوريون بأصواتهم في الداخل والخارج.

ونوه إلى أنه لم يعد أحد يهتم بتغيير النظام في سوريا ويمارس الضغط الكافي لرحيل نظام الأسد، وأن "اللعبة الأخيرة في هذا الشأن، تمر من المسار السياسي".

واعتبر قالن أن المجتمع الدولي لم يفشل في دعم السوريين فقط، بل في إيجاد حل سياسي أيضا، للصراع الدائر في بلادهم.