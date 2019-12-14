كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تميم يطالب الدول المشاركة في منتدى الدوحة بالدفاع عن إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تميم بن حمد "مستمر" في إهدار أموال الشعب عبر إقامة منتديات ومؤتمرات للترويج لحلفائه ولدعم الإرهاب.

فقد جاء منتدى الدوحة الذي من المقرر، أن يتحدث عن حوار بنّاء يثري المجتمع الدولي، مخيبا للآمال حيث تحول لمنصة للحديث عن دول متهمة، بل وراعية للإرهاب وبحث كيفية إنهاء العقوبات المفروضة عليها.

وقد أكدت مصادر، أن تميم بن حمد طلب من الدول المشاركة بالمؤتمر وعلى رأسهم رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد أن يتحدث عن العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وأنها تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. بالرغم من انتهاك إيران المعاهدات والمواثيق الدولية ودعمها الميليشيات المسلحة في المنطقة العربية في العراق واليمن ولبنان وسوريا.

وكشفت المصادر، أن ما تضمنته كلمة مهاتير محمد كان ضمن نقاط حددها له الديوان الأميري وطالبه تميم بإدراجها في كلمته بالمؤتمر حيث قال "مهاتير" إن ماليزيا ودولاً أخرى فقدت سوقا كبيرا بسبب العقوبات المفروضة على إيران.

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وقام تميم بن حمد آل ثاني بافتتاح منتدى الدوحة 2019 الذي ينعقد تحت شعار "الحوكمة في عالم متعدد الأقطاب" بفندق شيراتون الدوحة اليوم.