كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني: مقتل وإصابة 45 عنصراً من الحوثيين خلال مواجهات بمحافظة صعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم السبت، مقتل وإصابة 45 عنصراً من جماعة الحوثيين الإرهابية، وذلك خلال مواجهات في محافظة صعدة الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

وذكر الموقع التابع للجيش اليمني "26 سبتمبر"، أن "مواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من عناصر الحوثيين التسلل باتجاه مواقع خسروها خلال الشهرين الماضيين، في بني معين وجبل الأذناب الاستراتيجي بمديرية رازح (غرب محافظة صعدة)".

كما أكد موقع "26 سبتمبر"، على "إحباط قوات اللواء السابع حرس حدود مسنودة باللواءين السادس والواجب الأول حرس حدود، محاولة الحوثيين وإجبارهم على الفرار"، مشيراً إلى أن "استهداف المدفعية تعزيزات وتجمعات للحوثيين قادمة إلى منطقة المواجهات".

Advertisements

ووفقاً لما نقله الجيش اليمني، "أسفرت المواجهات والقصف عن مقتل 18 عنصراً من الحوثيين وجرح 27 آخرين، بالإضافة إلى تدمير عربات تابعة لهم".

القوات المسلحة اليمنية

هي القوات النظامية للجمهورية اليمنية، تتكون من أربعة أقسام رئيسية وهي القوات البرية، القوات الجوية والدفاع الجوي، القوات البحرية والدفاع الساحلي، قوات حرس الحدود وقوات الاحتياط الاستراتيجي، التي تضم العمليات الخاصة والحماية الرئاسية وألوية الصواريخ، وجاء ترتيبها في المرتبة 43 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2013، التي يعدها سنوياً موقع جلوبال فاير باور المتخصص في مجال التسلح وفي المرتبة الخامسة عربياً بعد مصر والسعودية والجزائر وسوريا.

تتوزع قوات الجيش اليمني على سبع مناطق عسكرية، عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتتبع غالبية الجيش لوزارة الدفاع وبعضها تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، وتمتلك القوات اليمنية مجتمعة تقريباً 86,700 جندي.