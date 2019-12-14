كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان الليبي: مليشيات طرابلس طردت رئيس حكومة الوفاق من مكتبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رئيس مجلس النواب الليبي

المستشار

قالعقيلة صالح، إن الشيء الواضح للجميع بالفيديوهات والصور الآن، أن الجيش الليبي الوطني داخل العاصمة طرابلس، وليس في أطراف العاصمة.

وأضاف المستشار عقلية صالح، خلال حواره مع فضائية "العربية"، مساء اليوم السبت، أن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية غير معروف مكانه الآن، بعد قيام المليشيات في طرابلس بطرده من مكتبه منذ 5 أيام، واستولوا على سيارته الخاصة، لافتًا إلى أن "السرج" الآن لا يملك شيء ولا يستطيع أن يفعل شيء، ويعتقد أنه في خارج ليبيا بالتحديد في تركيا.

كما أشار صالح، إلى أن تركيا تدعم حكومة الوفاق منذ البداية بالسلاح والعسكريين، لافتَا إلى أن الجيش الليبي دمر ما يقرب من 30 طائرة تركية مسيرة مؤخرًا.

