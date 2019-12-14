كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تميم .. يضخ الملايين لاستهداف وتشويه القادة العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل تميم بن حمد تنفيذ مخططه التخريبي بالمنطقة على حساب الشعب وأمواله.

فقد كشفت مصادر عن رصد تميم 5 ملايين دولار من أجل تمويل حملات إعلامية مدفوعة لصحف وقنوات عربية وأجنبية ضد بعض القادة العرب.

وأكدت المصادر، أن المنصات الإعلامية العربية والأجنبية وعدداً من القنوات الفضائية بدأت في شن هجوم على كل من محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي والملك سلمان خادم الحرمين الشريفين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وخليفة حفتر قائد الجيش الليبي.

وكشفت المصادر، أن الحملة الإعلامية الموجهة ضد القادة العرب جاءت ضمن خطة تميم لزعزعة استقرار دولهم.

بينما قامت الجهات الإعلامية التابعة للنظام "الخليج الجديد، والخليج بوست، والعربي الجديد وعربي 21“ باتباع الحملة، فقد قامت بإطلاق العديد من الإشاعات والأكاذيب حول هؤلاء القادة وتركز تلك المنصات الإعلامية بشكل يومي على إطلاق هجوم ممنهج ضدهم.

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وتركزت أهداف الحملة الممولة من جانب النظام على خلق أزمات بين الإمارات والسعودية ومصر في محاولة لتفتيت الوحدة بين الدول العربية ومهاجمة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بغرض تشويه دوره الريادي بالمنطقة.

حيث يرغب النظام في عرقلة تقدم المشير خليفة حفتر قائد القوات الليبية الذي يقود حملة ضد الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس ويعمل على حماية ليبيا من الانقسام ومن التدخلات التركية والقطرية ولذلك يرغب تميم في بث الإشاعات من أجل وقف العملية العسكرية الليبية للقضاء على الإرهاب.

وضخ التأثير السلبي على البرنامج التنموي الذي يقوده محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، والذي لاقى ترحيباً كبيراً من جانب مختلف دول العالم، كما شاركت قطر في الهجوم على منشآت شركة "أرامكو" النفطية في السعودية بمساعدة الميليشيات الإيرانية.

وإضعاف شعبية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتأثير سلبياً على برنامجه الإصلاحي الذي حقق نجاحات كبيرة على صعيد الاقتصاد وجذب المليارات من الاستثمارات إلى مصر.