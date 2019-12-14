كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صالح: الاتفاقية بين "السراج" وتركيا سرعت من وتيرة العملية العسكرية لتحرير العاصمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن الجيش الليبي قام بواجبه الدستوري والأخلاقي والوطني لتحرير العاصمة من الإرهابين، الذين سيطروا على حكومة فايز السراج، وأصبحوا هم الحاكم الحقيقي في طرابلس.

وتابع "صالح"، خلال حوار مع فضائية "العربية"، مساء اليوم السبت، أن عملية تحرير العاصمة بدأت منذ شهر إبرايل الماضي من أجل استدراج الإرهابيين خارج العاصمة، والقضاء عليهم، لمنع سقوط المدنيين، لافتَا إلى أن الاتفاقية الأمنية بين فايز السراج وتركيا التي تتيح إرسال قوات عسكرية تركية إلى طرابلس، سرعت من وتيرة العملية العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس.

ولفت إلى ان تحرير العاصمة الليبية مسألة وقت، والحفاظ على ممتلكات ودماء الشعب الليبي يظل محور اهتمام القوات المسلحة الليبية، مشيرًا إلى أن الشعب الليبي التف حول الجيش أكثر بعد الاتفاقية الأمنية الموقع مع تركيا.

