كأس العالم للأندية.. مونتيري المكسيكي يحرم السد القطري من مواجهة ليفربول

خطف فريق مونتيري المكسيكي، بطاقة العبور لنصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد أن فاز على الفريق المستضيف، السد القطري، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، بملعب “السد” برسم ربع نهائي كأس العالم للأندية، التي تقام حاليا في الملاعب القطرية.

وأنهى الفريق المكسيكي، الجولة الأولى لصالحه بنتيجة هدفين دون رد، وقعهما كل من ليونيل فاتجبوني، في الدقيقة 23، وروجيليون فونيس في الدقيقة 45.

الجولة الثانية، عرفت استفاقة قطرية من أجل العودة في النتيجة، وهو الأمر الذي جسده إلى هدف تقليص الفارق، في الدقيقة 66 بواسطة اللاعب الجزائري بغداد بونجاح، غير أن الفريق المكسيكي سينهي الأمور مبكرا بتوقيع هدف ثالث، في الدقيقة 77 بواسطة اللاعب كارلوس رودريغيز، قبل أن يقلص عبد الكريم حسن النتيجة من جديد، ويسجل هدفا ثانيا، في الدقيقة 88.

Advertisements

ليضمن بذلك الفريق المكسيكي وصوله للمربع الذهبي، ويلاقي يوم الأربعاء القادم، فريق ليفربول الإنجليزي، ممثل القارة الأروبية، من اجل المنافسة على بطاقة النهائي، فيما سواجه الفريق القطري، الترجي التونسي من أجل تحديد صاحب المركز الخامس.

جدير ذكره، أن نصف النهائي الأول لـ”الموندياليتو”، سيقام يوم الثلاثاء المقبل، وسيجمع بين الهلال السعودي وفلامينغو البرازيلي.