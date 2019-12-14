بهدف قاتل.. الدفاع الجديدي يحرم بركان من العودة للصدارة ويزاحم تطوان في المقدمة

حرم فريق الدفاع الحسني الجديدي مضيفه نهضة بركان من العودة لصدارة البطولة من جديد، بعد أن فرض عليه التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، في آخر دقيقة من المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، بالملعب البلدي لبركان، برسم مؤجل الجولة الرابعة من البطولة الاحىترافية لكرة القدم.

وبعد شوط أول سلبي النتيجة والأداء، سيتمكن الفريق البركاني من توقيع هدفه الأول، عن طريق اللاعب حمادة العشير، في الدقيقة 52، وفي الوقت الذي ظن الجميع بأن المباراة سنتنهي بانتصار أصحاب الأرض، سيظهر البركاني السابق حسام أمعنان، في الدقيقة 93، ويسجل هدف التعادل.

هذا التعادل، مكن الفريق الدكالي من اعتلاء الصدارة مناصفة مع المغرب التطواني، برصيد 15 نقطة، في الوقت الذي تراجع فيه النهضة البركانية للمركز الثالث برصيد 14 نقطة.