الأمم المتحدة تبعثر أوراق البوليساريو عشية مؤتمرها وتتخذ الاحتياطات لحماية موظفيها بتندوف

بعثرت الأمم المتحدة أوراق جبهة البوليساريو، في عز تحضيرها مؤتمرها الخامس العشر، المقرر تنظيمه ما بين الـ19 والـ23 من الشهر الجاري، بعد تأكيد بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء، المعروفة اختصارا بـ«المينورسو»، أنها اتخذت الاحتياطات اللازمة من أجل حماية موظفيها في تندوف عقب توصلها بتحذيرات من السلطات الجزائرية والإسبانية بخصوص تحضير اعتداء وشيك في المخيمات.

وكشفت المينورسو أنها «اتخذت الإجراءات الوقائية» الضرورية في ظل التحذيرات من وجود اعتداء محتمل في المخيمات.

وأوضح مكتب التواصل في البعثة الأممية لوكالة الأنبا ءالإسبانية «إيفي»، أن الاحتياطات المتخذة أسست على «المعلومات المتوصل بها من السلطات الإسبانية والجزائرية».

يشار إلى أن 484 موظفا أمميا منتشرون بين الأقاليم الجنوبية للمملكة ومخيمات تندوف، منهم 245 من عناصر القبعات الزرق.

بهذا تكون «المينورسو» عادت لتبرئ السلطات المغربية من الوقوف وراء التحذير الأمني بخصوص وجود تهديد وشيك ضد المواطنين الإسبان في مخيمات تندوف، علما أن عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، كان نفى أيضا أن يكون المغرب مصدر ذلك التحذير.