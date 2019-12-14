مقتل 18 مسلحاً واصابة 27 حوثياً في اشتباكات مع الجيش الوطني

السبت 14 ديسمبر 2019

قُتل 14 مسلحاً من جماعة "الحوثي" في اليمن وأصيب 27 آخرين، في معارك بمديرية رازح بمحافظة صعدة معقل الجماعة شمالي البلاد قرب الحدود السعودية، وفق تأكيدات الجيش اليمني.



وأكد موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش، أن مواجهات اندلعت، السبت، أثناء محاولة مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، التسلل باتجاه مواقع خسرتها خلال الشهرين الماضيين في بني معين وجبل الأذناب الاستراتيجي بمديرية رازح.

وأوضح الجيش أن قوات اللواء السابع حرس حدود مسنودة باللواءين السادس والواجب الأول حرس حدود، أحبطت محاولة مسلحي جماعة الحوثي وأجبرتهم على الفرار.

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وبيّن أنه بالتزامن مع المعارك استهدفت مدفعية الجيش الحكومي، تعزيزات الحوثيين وتجمعاتهم القادمة إلى منطقة المواجهات.

وذكر أن القصف والمواجهات أسفرا عن مصرع 18 مسلحاً حوثياً، وجرح 27 آخرين، إضافة إلى تدمير عربات تابعة لهم، دون تحديد عددها.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء، منذ سبتمبر 2014.