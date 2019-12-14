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شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة نقابة المعلمين الجنوبيين تلتقي قيادة انتقالي حضرموت والان مع التفاصيل
السبت 14 ديسمبر 2019
التقى الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت بمقر القيادة اليوم السبت ، الأستاذ حسين حميدة الخليفي رئيس نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين وعدد من قيادات النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين .
وفي بداية اللقاء رحب الدكتور محمد جعفر بزيارة رئيس النقابة و نائبه وقيادات النقابة لحضرموت ، شاكرا لهم جهودهم و مساعيهم في لم شمل المعلمين والتربويين .
معربا عن استعداد القيادة المحلية بحضرموت لدعم جهودهم وتسهيل مهمتهم في حضرموت .
من جانبهم عبرت قيادة النقابة عن سعادتها بزيارة حضرموت ، معربة عن شكرها وتقديرها لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي على جهودها وتعاونها مع النقابة ووقوفها المناصر والداعم لحقوق المعلم الجنوبي .
وأطلعوا رئيس القيادة على هدف زيارتهم لحضرموت ، والمتمثل في مناقشة رؤية النقابة مع فرع حضرموت ، وتفعيل نشاط الفرع ، وتوحيد الجهود من أجل استعادة حقوق المعلم .. مشيرين إلى أن نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين تمثل النواة للنقابات الجنوبية ، وأدت دورا وطنيا في نصرة القضية الجنوبية .
حضر اللقاء :قائد الجعدي نائب رئيس النقابة، وأيمن الوعيل رئيس إدارة العلاقات الخارجية، ولطفي البان رئيس المجلس المركزي، ووهيب البحري مقرر النقابة العامة ، ومحسن حيتر رئيس فرع النقابة بساحل حضرموت، وعدد من أعضاء الهيئة التنفيذية بالقيادة المحلية.
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