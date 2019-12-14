شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 45 حوثيًا في معارك بصعدة والان نبدء بالتفاصيل
وقال مصدر عسكري لموقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية التسلل باتجاه مواقع خسرتها خلال الشهرين الماضيين في "بني معين" وجبل الأذناب الإستراتيجي بمديرية رازح.
وأضاف أن قوات من اللواء السابع حرس حدود مسنودة باللوائيين السادس والواجب الأول حرس حدود أحبطت محاولة المليشيا الإرهابية التابعة لإيران وأجبرتها على الفرار.
وبالتزامن استهدفت مدفعية الجيش اليمني تعزيزات للمليشيا الحوثية الإرهابية وتجمعاتها القادمة إلى منطقة المواجهات.
وأسفر القصف والمواجهات عن مصرع 18 عنصرًا من مليشيا الحوثي الإرهابية، وإصابة 27 آخرين، إضافة إلى تدمير عربات تابعة لها.
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