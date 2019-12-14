شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3ر5 درجة يضرب إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم، جزيرة لايوي بإقليم مالوكو الشمالية بإندونيسيا. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 57 كيلومترًا عن شمال غربي جزيرة لايوي. ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا بشرية أو خسائر مادية.

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