النفط : سيتم الاستغناء عن استيراد البنزين المحسن بهذا الموعد

أكدت وزارة النفط، السبت، وجود توجه لدعم المنتجات والصناعات الخاصة.
وذكر المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد لوكالة الانباء العراقية (واع) ، أن "هناك توجه من قبل وزارة النفط لدعم المنتجات والصناعات الخاصة ، كصناعة الزيوت ، ومنها زيت المحركات ، التي وصل العمل به لمرحلة متقدمة وبشكل يرتقي للمواصفات العالمية".
وأضاف أن "جميع الصناعات الوطنية تعتمد على وزارة النفط في المشتقات النفطية ، وكذلك الامر بالنسبة لمحطات الكهرباء".
وأشار الى أن "وزارة النفط تعمل على إنشاء المصافي النفطية كمصفى كربلاء ، الذي سيبدأ بالانتاج عام 2022 ، وسيكون إنتاجه من البنزين المحسن بمواصفات عالية تعوض عن الاستيراد".
ولفت جهاد الى أن "وزارة النفط تستورد كميات محدودة من البنزين المحسن في الوقت الراهن، وسيتم الاستغناء عن ذلك مع استكمال مصفى كربلاء، وسيكون إنتاج البنزين المحسن من المصافي الوطنية".
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