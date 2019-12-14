أفاد مصدر أمني في محافظة كربلاء، السبت، بأن شرطة المحافظة دخلت الإنذار ج لمدة 72 ساعة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شرطة محافظة كربلاء دخلت الانذار ج لمدة ٧٢ ساعة". وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن أسمه، أن "حالة الإنذار جاءت بحسب برقية قادمة من العاصمة بغداد".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة كربلاء تدخل الانذار ج لمدة ٧٢ ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.