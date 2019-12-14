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مقتل مدني في هجوم مسلح جنوبي بغداد

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل مدني في هجوم مسلح جنوبي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني اثناء مروره ضمن قرية باوي التابعة للمدائن، ما اسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "قوة امنية وصلت نثلت الجثة الى الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادثة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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