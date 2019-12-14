مقتل مدني في هجوم مسلح جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني اثناء مروره ضمن قرية باوي التابعة للمدائن، ما اسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "قوة امنية وصلت نثلت الجثة الى الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادثة".