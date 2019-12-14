السفير قاسم جبران: لم أقابل الرئيس هادي .. وهذا موقفه من القضية الجنوبية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

الشحات غريب

كشف السفير قاسم عسكر جبران قاسم عضو الجمعية الوطنيه للمجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، عن كم مرة قابلت الرئيس هادي وهل دار حديث بينهما .



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وقال جبران في حوار خاص لــ "الخليج 365"، لم أقابله على الاطلاق منذ تعينه رئيس.

وأضاف أما موقف الرئيس هادي من قضية شعب الجنوب،حقيقة القول الحق بها ضرر جسيم ولم يكن يوما ما عون لهذه القضية أوساعد لحلها حتى أن الجنوبين لم يشعرو أن هذا رئيس للجنوب واليمن ،حيث يتحاور مع الحوثين الذين طردوه من صنعاء ولاحقوه الى عدن ثم اخرجوه من عدن منفي الى الخارج،،وعدن والجنوب دافعا عنه وطردوا الحوثيين منها،ومع ذلك لم يقدم لعدن ولا للجنوب مايمكن ذكره إلا المئاسي والالم والاحزان لموطني الجنوب.