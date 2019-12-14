مواجهات أمام مجلس النواب اللبناني

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيروت) وقعت مواجهات بين محتجين وقوات الأمن، مساء اليوم (السبت)، أمام مجلس النواب اللبناني في العاصمة بيروت. وقامت شرطة مجلس النواب بإلقاء قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، مؤكدة أن المتظاهرين حاولوا الاحتجاج أمام أحد مداخل البرلمان. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، إن محتجين حاولوا الدخول إلى ساحة النجمة للاعتصام أمام المجلس. ولا تزال حالة من الكر والفر تسود المكان، في وقت وصلت قوة من مكافحة الشغب، كما سمعت أصوات سيارات إسعاف تهرع إلى المنطقة.

وقعت مواجهات بين محتجين وقوات الأمن، مساء اليوم (السبت)، أمام مجلس النواب اللبناني في العاصمة بيروت. وقامت شرطة مجلس النواب بإلقاء قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، مؤكدة أن المتظاهرين حاولوا الاحتجاج أمام أحد مداخل البرلمان. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، إن محتجين حاولوا الدخول إلى ساحة النجمة للاعتصام أمام المجلس. ولا تزال حالة من الكر والفر تسود المكان، في وقت وصلت قوة من مكافحة الشغب، كما سمعت أصوات سيارات إسعاف تهرع إلى المنطقة.

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