خادم الحرمين الشريفين يهنئ في اتصال هاتفي السيد عبدالمجيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجزائرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً هاتفياً اليوم بالسيد عبد المجيد تبون هنأه فيه بفوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته الصادقة لفخامته بالتوفيق ولشعب الجزائر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

بدوره، أعرب السيد عبد المجيد تبون عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكداً حرصه على تنمية وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.