البوندسليغا – البايرن ينتفض بسداسية ودورتموند يعود بانتصار كبير من خارج الديار

أحرز فيليب كوتينيو ثلاثية وأضاف روبرت ليفاندوفسكي هدفين ليفوز بايرن ميونيخ 6-1 على ضيفه فيردر بريمن وينتفض حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بشكل رائع عقب هزيمته في مباراتين متتاليتين.
وانتصر بروسيا دورتموند بسهولة 4-صفر على مستضيفه ماينتس ليحقق فوزه الثالث على التوالي ويحافظ على المركز الثالث وله 29 نقطة.
وتقدم بايرن، الذي غاب عنه العديد من اللاعبين بسبب الإصابة، إلى المركز الرابع برصيد 27 نقطة متأخرا بأربع نقاط عن بروسيا مونشنجلادباخ المتصدر الذي يحل ضيفا على فولفسبورج يوم الأحد.
ويستطيع رازن بال شبورت لايبزيج، صاحب المركز الثاني برصيد 30 نقطة، التقدم للصدارة لو انتصر في ملعب فورتونا دوسلدورف في وقت لاحق من يوم السبت.
واهتزت شباك بايرن عبر ميلوت راشيكا بعدما أهدر صاحب الأرض العديد من الفرص من بينها محاولات من ليفاندوفسكي وهو ما تكرر في الأسابيع الماضية.
لكن بايرن لم يعاقب على إهدار الفرص هذه المرة إذ أدرك كوتينيو التعادل في الدقيقة 45 وجعل ليفاندوفسكي النتيجة 2-1 في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.
ولعب البرازيلي كوتينيو تمريرة ديفيد ألابا الرائعة من فوق حارس بريمن ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 63 وسط سيطرة مطلقة لبايرن في الشوط الثاني.
وأضاف البولندي ليفاندوفسكي الهدف الرابع في الدقيقة 72 قبل أن يضع توماس مولر اسمه في قائمة المسجلين ثم اختتم كوتينيو الثلاثية بتسديدة رائعة.
وبعد أيام من تأهله إلى أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا منح القائد ماركو رويس التقدم لدورتموند بتسديدة قوية في الشوط الأول وضاعف جيدون سانشو الفارق في الدقيقة 62 محرزا هدفه الثامن في الدوري هذا الموسم.
وسدد اللاعب الإنجليزي في القائم بعدما جعل تورجان هازارد النتيجة 3-صفر في الدقيقة 69.
واختتم نيكو شولتس الرباعية بتسديدة منخفضة قبل ست دقائق من النهاية.
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