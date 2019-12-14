الترجي التونسي يكرس فشله في “الموندياليتو”.. مدرب الفريق: “الهلال أفضل منا”

أقر معين الشعباني، مدرب فريق الترجي التونسي، بأحقية نادي الهلال السعودي بالفوز عليه، بهدف دون رد، في افتتاح كأس العالم للأندية، الذي جمع بينهما، اليوم السبت، بمدينة السد القطرية، مؤكدا على أن الفريق السعودي كان الأفضل.

وقال الشعباني، في الندوة الصحفية التي تلت المباراة: ” الهلال كان أفضل منا كثيرا، خاصة على المستوى الفني، يمتلك محترفين من مستوى عالي جدا، وهم من خلقوا الفارق في هذه المباراة”

واعتبر مدرب الترجي، بأن الحظ لم يكن هو أيضا في جانب فريقه، ” خاصة في المحاولة الخطيرة التي أزاجها الحارس السعودي من خط المرمى”

وكرس الفرق التونسي، فشله في “مونديال” الأندية، بعد أن خرج من المباراة الأولى للمرة الثالثة، في ثالث مشاركة له في هذه المنافسة العالمية