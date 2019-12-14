دراسة – نجم “الأسود” يقتحم نادي “أغلى 50 لاعبا” في العالم وحكيمي في المركز 225

دخل النجم المغربي حكيم زياش، نجم فريق أجاكس أمسترادم الهولندي، نادي أعلى 50 لاعبا قيمة في العالم، وذلك بعد أن فرض اسمه كواحد من أفضل اللاعبين في القارة الأروبية، نظير المستوى الذي يقدمه مع فريق العاصمة الهولندي.

هذا الأمر، أثبتته دراسة قامت بها “KPMG” المتخصصة في الدراسات الرياضية، والتي قدرت القيمة السوقية الفعلية للنجم المغربي، بـ69.5 مليون يورو، محتلا المركز 48 في قائمة أفضل لاعبي العالم.

وترتكز هذه الدراسة، على المردود الذي يقدمه اللاعب في المباريات، والإحصائيات التي يحققها في مختلف المنافسات المحلية والقارية، من أجل تقدير قيمة تسويقية معينة.

وإلى جانب حكيم زياش، فإن لاعب مغربي آخر، ظهر في هذا التصنيف، لكن في نادي الـ250، الأمر يتعلق باللاعب أشرف حكيمي، نجم فريق بروسيا دورتوند الألماني، والذي بلغت قيمته، حسب هذه الدراسة، 35 مليون يورو، محتلا المركز 225.

أما على مستوى المراكز العشرة الأولى، فإن النجم الفرنسي كيليا مبابي، يتصدر القائمة، بقيمة سوقية مقدرة في 225 مليون يورو، متبوعا بالبرازيلي نايمار دا سيلفا، بـ185 مليون يورو، ثم ليونيل ميسي، بـ180 مليون يورو، أما باقي الترتيب فقد جاء على الشكل التالي:

4. إدين هازارد: 152 مليون

5.رحيم ستيلرينغ: 150 مليون

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6.محمد صلاح: 150 مليون

7. هاري كين: 140 مليون

8. ساديو ماني:130 مليون

9. ديبرويني:130 مليون

10. غريزمان:125 مليون