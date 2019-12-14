بعد استقالة حامي الدين.. عبد الصمد الإدريسي رئيسا لمنتدى الكرامة

أعلن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، اليوم السبت، تعيينه للمحامي عبد الصمد الإدريسي رئيسا له، وذلك بعد استقالة الرئيس السابق عبد العالي حامي الدين قبل شهرين.
وأصدر المنتدى بلاغا اليوم يقول فيه إن الرئيس المستقيل عبد العالي حامي الدين، قدم استقالته شهر شتنبر الماضي وتمسك بها الأمر الذي أدى قانونيا إلى تعيين عبد الصمد الإدريسي بصفته نائب الرئيس، وذلك إلى حين اعقاد الجمع الاستثنائي.
وجاء في البلاغ أن عبد الصمد الإدريسي سيكون هو المسؤول عن تدبير شؤون المنتدى، والناطق الرسمي باسمه ابتداء من تاريخ اليوم 14 دجنبر 2019، إلى حين عقد الجمع العام الاستثنائي.
وأضاف البلاغ أن تعيين الإدريسي جاء تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون الأساسي للمنتدى والذي تنص على أنه ”في حالة حدوث شغور بسبب الوفاة أو الاستقالة بالنسبة للرئيس أو الكاتب العام أو أمين المال يتم ملؤه تلقائيا من لدن نائبه للمدة المتبقية في ولاية المكتب التنفيذي”.
وأشاد المنتدى بالأداء الذي قدمه عبد العالي حامي الدين طيلة تحمله مسؤولية رئاسة المنتدى، و”سلوكه النضالي من تفان وتضحية ومسؤولية ووطنية خالصة”.
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