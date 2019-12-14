سوسيداد يسقط برشلونة في فخ التعادل ويهدد صدارته لـ”الليغا”

فرض فريق ريال سيوسيداد التعادل بهدفين لثلهما على ضيفه برشلونة، في المباراة التي جمعت بينهما، عشية اليوم السبت، بملعب ” ريال أرينا” برسم الجولة 16 من الدوري الإسباني الممتاز.

وعلى الرغم من تخلفه، بهدف دون رد، منذ الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، بهدف اللاعب ميكايل أوريازابيل، من ضربة جزاء، إلا أن برشلونة سينهي الجولة الأولى متعادلا بهدف لمثله، بواسطة اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان، في الدقيقة 38.

الجولة الثانية، ستنطلق على إيقاع هدف برشلوني مبكر، بواسطة ليوس سواريز، في الدقيقة 49، لكنه فشل في الحفاظ عليه، بعد أن عدل ألكسندر إساك النتيحة في الدقيقة 62، صمد إلى نهاية اللقاء.

لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما، وهو التعادل الذي رفع رصيد الفريق الكتلوني إلى النقطة 35 في صدارة، بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد، الذي لم يخض مباراته عن هذه الجولة بعد، بينما يحتل سوسيداد المركز الرابع، برصيد 28 نقطة.