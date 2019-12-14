رهط: انتظام الدراسة الأحد بمدرسة بيت الحكمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة بيت الحكمة الابتدائية في مدينة رهط، اليوم السبت، عن انتظام الدراسة صباح يوم الأحد، وعودة جميع الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة، وذلك بعد إنجاز جميع الترميمات اللازمة للمدرسة وغرف التدريس.

ويأتي هذه القرار للجنة بعد التوصل إلى اتفاق مع البلدية عقب الإضراب الاحتجاجي المفتوح في مدرسة بيت الحكمة الذي استمر على مدار أسبوع، بقرار من لجنة أولياء أمور الطلاب، وذلك بسبب سوء الأوضاع بالمدرسة.

وتقرر وقف الإضراب وانتظام الدراسة، غدا الأحد، بعد قيام المقاول من قبل البلدية بترميم وصيانة بعض الغرف التي تم الاتفاق عليها مع البلدية.

وجاء في بيان صادر عن لجنة أولياء الأمور "تقرر إنهاء الإضراب وانتظام الدراسة الأحد، وذلك بعد أنهى المقاول، يوم السبت، الصيانة الترميمات التي شملت تغيير السقف في ستة غرف، وبهذا نكون قد منعنا دخول المطر داخل الصفوف والسقوط على الكهرباء الذي شكل خطرا حقيقيا على أولادنا وبناتنا".

واستعرضت اللجنة أعمال الصيانة والترميمات في غرف التدريس والتي شملت تغيير وتصليح الجبس في ثلاث غرف، على أن تستكمل أعمال الدهان للسقف حتى نهاية الأسبوع المقبل.

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وقالت اللجنة في البيان "ننتظر تقرير الكهربائي المختص بالنسبة لصلاحية استعمال الكهرباء في الغرف الدراسية واتخاذ القرارات المناسبة مع مسؤول ملف الهندسة الأخ خليل الدراوشة والمهندس فوزي القرناوي بهذا الصدد".

ووجهت اللجنة الشكر للأهالي وأولياء الأمور على التعاون والدعم في إنجاح الإضراب لحين تحقيق مطالب اللجنة لما فيه مصلحة الطلاب، وأكدت اللجنة أنها ستتابع أعمال الصيانة في غرف التدريس واستكمال أعمال البناء في المبنى الجديد للمدرسة.

يذكر أنه أعلن الإضراب في أعقاب نشر تقرير سلطة الكهرباء ما يتعلق بخطورة استعمال الغرف الدراسية في الغرف المتنقلة (الكرفانات)، خاصة مع هطول الأمطار وبسبب وجود العديد من المشاكل في بنية المدارس من أسقف مهترئة ومشاكل كهرباء ومرافق خطيرة على الطلاب.