تشيلسي يخسر بملعبه أمام بورنموث

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خسر فريق تشيلسي مباراته البيتية أمام بورنموث بهدف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح بورنموث، اللاعب دان غوسلينغ.

وبهذا الفوز رفع بورنموث رصيده من النقاط إلى 19 نقطة وهو يحتل المركز الرابع عشر بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد تشيلسي عند 29 نقطة وهو يحتل المركز الرابع.

مجريات المباراة:

جاءت المحاولة الأولى في المباراة بالدقيقة الثالثة، من تسديدة عبر فراسير من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، تصدى لها بنجاح الحارس كيبا.

ومرر جورجينهو كرة بينية في الدقيقة الثامنة، وضعت مونت وجهًا لوجه مع الحارس رامسدالي في الدقيقة الثامنة، إلا أن حارس بورنموث تمكن من التصدي لها.

واعتمد تشيلسي في محاولاته على مرمى بورنموث على الكرات الثابتة وخاصة الركلات الركنية، مع تفوق ثنائية ويليان وأزبلكويتا في الجانب الأيمن والتي هددت مرمى بورنموث، الذي اعتمد على المرتدات.

وارتقى أبراهام لركلة ركنية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ليسدد رأسية علت العارضة بقليل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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ومع بداية الشوط الثاني، واصل بورنموث التكتل الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة، وفي الدقيقة 51 أخطأ ويليان في التمرير ليفتك فراسير الكرة ويمرر بينية لكينج الذي انفرد بكيبا، إلا أنه تأخر كثيرًا حتى سدد كرة اصطدمت بزوما وفقدت خطورتها.

ومع المستوى الباهت الذي يقدمه لاعبو البلوز، أجرى فرانك لامبارد تبديلين دفعة واحدة في الدقيقة 65، بنزول هودسون أودوي على حساب ويليان، وكوفاسيتش أيضًا على حساب بوليسيتش.

وأهدر تشيلسي فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 72، بعدما تواجد الظهير الأيسر إيمرسون خالي من الرقابة في منطقة الـ6 ياردة، ليسدد رأسية تألق الحارس رامسدالي في التصدي لها.

ودفع لامبارد بورقته الأخيرة في الدقيقة 78، بنزول المهاجم باتشواي على حساب متوسط الميدان جورجينو.

وصعق متوسط الميدان غوسلينغ جماهير تشيلسي، بتسجيل الهدف الأول في المباراة بالدقيقة 84، بعدما تلقى رأسية من ليرما ضربت دفاعات البلوز، لينفرد غوسلينغ بكيبا ويسدد كرة ساقطة سكنت الشباك.

وألغى الحكم الهدف في البداية بداعي التسلل، قبل أن تؤكد تقنية الفار صحة الهدف.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، أطلق كوفاسيتش صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها رامسدالي، لينتهي اللقاء بفوز ثمين لبورنموث على حساب تشيلسي بهدف دون رد.