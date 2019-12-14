قبل الكلاسيكو: برشلونة يقع بفخ التعادل أمام سوسييداد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقع فريق برشلونة بفخ التعادل أمام مضيفه ريال سوسييداد بعدما افترقا بهدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة السابعة عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدفا برشلونة كل من اللاعبين أنطوان غريزمان ولويس سواريز، وفي المقابل سجل هدفي سوسييداد كل من اللاعبين ميكيل أويارزابال وأليكسندر إيساك.

وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 35 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري حاليا، في حين أصبح برصيد ريال سوسييداد 28 نقطة وهو يحتل المركز الرابع.

مجريات المباراة:

بدأ أصحاب الأرض بضغط مُبكر على برشلونة، حيث أنطلق أوريازابال لاعب ريال سوسيداد وسدد كرة في الدقيقة 5 مرت أعلى المرمى.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح ريال سوسييداد، بسبب مسك سيرجيو بوسكيتس للاعب يورينتي في منطقة الجزاء، في الدقيقة 10، وانبرى لتنفيذها ميكيل أوريازابال، وسجل هدف التقدم لفريقه، حيث سدد على يسار الحارس تير شتيغن.

وجاء الرد سريعًا من برشلونة، حيث انطلق الأوروغواياني لويس سواريز وتوغل في منطقة الجزاء وسدد بقوة، لكن الحارس ريميرو تصدى له ببراعة في الدقيقة 15.

واستمرت محاولات برشلونة من أجل العودة في النتيجة، قبل أن ينجح لويس سواريز في استغلال خطأ في وسط الملعب من دييغو يورينتي، ويُمرر لأنطوان غريزمان الذي انفرد بالحارس ريميرو وسدد بثقة كبيرة في الشباك في الدقيقة 38.

وعلى عكس المُعتاد على برشلونة، كان الاستحواذ خلال الشوط الأول لصالح ريال سوسييداد، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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ومع بداية الشوط الثاني، أرسل بوسكيتس تمريرة لميسي خلف دفاعات سوسييداد، حيث انطلق الأرجنتيني إلى منطقة الجزاء، ومرر لزميله لويس سواريز الذي سدد في الشباك الخالية في الدقيقة 48.

وكاد غريزمان أن يُضيف الهدف الثالث لبرشلونة، حيث استقبل تمريرة طولية من المدافع كليمونت لينجليت، وانفرد بالحارس ريميرو وسدد لكن الأخير تصدى ببراعة للكرة في الدقيقة 52.

وتألق لاعب ريال سوسييداد زوبيلديا، بتصديه لكرة رأسية قوية من جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، من على خط المرمى، ليحرم البلوغرانا من الهدف الثالث في الدقيقة 58.

واستغل ألكساندر إيزاك لاعب ريال سوسييداد، الخطأ القاتل من الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن في الإمساك بالكرة، ليُسدد في الشباك، ويسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 62.

واستمر ضغط ريال سوسييداد من أجل التقدم في النتيجة مرة أخرى، حيث سدد ميرينو كرة رأسية تصدى لها تير شتيغن قبل أن ترتد أمام ويليان جوزيه الذي سدد لكن الكرة اصطدمت بالدفاع الكاتالوني في الدقيقة 71.

وباغت إيفان راكيتيتش ريال سوسييداد، بتسديدة قوية من داخل المنطقة، مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى الحارس ريميرو في الدقيقة 78.

وقرر إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، إجراء تعديل بخط الوسط بإشراك ألينيا وفيدال بدلا من بوسكيتس وراكيتيتش، حيث تحول فرينكي دي يونغ إلى محور ارتكاز، كما أشرك نيلسون سيميدو بدلا من جوردي ألبا.

وظهر تفوق ريال سوسييداد بدنيًا أمام برشلونة في الدقائق الأخيرة من المباراة، ونجح في تهديد مرمى تير شتيغن في أكثر من محاولة، كما قتل محاولات البلوغرانا لتسجيل هدف الانتصار، لتنتهي المباراة بالتعادل.