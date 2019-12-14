مصرع مقدسي خلال محاولته إخماد النيران بمنزل شقيقه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي المواطن واصف عبد الله حجير (48 عاما) مساء اليوم السبت، مصرعه، وذلك أثناء محاولته إخماد حريق شب في منزل شقيقه في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

والمواطن واصف حجير متزوج ولديه ستة أولاد، أكبرهم عمره 26 عاما وأصغرهم ستة أعوام.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع إصابة خطيرة جراء حريق منزل في مخيم شعفاط بمدينة القدس، قبل أن يعلن عن وفاته.

Advertisements

وأفاد شهود عيان بأن حريق اندلع في منزل شقيق واصف نتيجة ماس كهربائي، فسارع إلى المنزل لإطفاء الحريق، وخلال وجوده بالبيت شعر بالاختناق فخرج، ثم فقد الوعي.

ونقلت العائلة حجير لأقرب عيادة بالمخيم، ولكنه فارق الحياة بعد دقائق، كونه مصابا بعدة أمراض.

ووصلت سيارة إطفاء إسرائيلية للمنزل بعد نصف ساعة، ما أدى إلى احتراق كافة محتوياته، بحسب شهود عيان.