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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طبيعة الأوضاع بعد حكومة الشرعية اليمنية إلى العاصمه الموقته عدن والان مع التفاصيل
السبت 14 ديسمبر 2019
كشف السفير قاسم عسكر جبران قاسم عضو الجمعية الوطنيه للمجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، عن الأوضاع بعد حكومة الشرعيه إلى العاصمه الموقته عدن
وقال في حوار خاص لـ اليمن العربي، إن الأوضاع على حالها والحكومه الشرعية لم تعود إلى عدن حتى الآن، ماتزال في الفنادق بالخارج ، وكل شغلها الشاغل الآن لعملها من الخارج إفشال اتفاق الرياض من خلال عدم تنفيذ أي بند من هذالاتفاق والقيام بارسال تعزيزات عسكريه الى محافظات الجنوب لتفجير الوضع العسكري كماحاصل في محافظات شبوه وابين وحضرموت والمهره، ونهب المال العام الى الخارج والقيام بالتعيينات الوظيفيه الغير شرعيه.
وأضاف ومع ذلك تبذل قيادة المجلس الانتقالي بالتعاون مع قيادة، التحالف العربي السعودية والإمارات لحل وضع الخدمات العامه للمواطنين وتامين السكينه العامه في المحافظات وموجهة اعمال ونشاطات القاعده وداعش وشرعية الاصلاح الاخواني وقوات الحوثي والتمدد الايراني.
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