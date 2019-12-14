قتلى وجرحى حوثيون أثناء محاولة زرع عبوات ناسفة في البيضاء

السبت 14 ديسمبر 2019

قتل عدد من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية ، وجرح آخرون، بينهم خبراء ألغام، بانفجار عبوتين ناسفتين، اثناء محاولتهم زرعها في سيلة الملاجم بجبهة فضحة شرق البيضاء.



ووفق موقع الجيش، حاولت مليشيات الحوثي الانقلابية يوم أمس زراعة ألغام في سيلة فضحة بمديرية الملاجم، إلا أن العبوة انفجرت اثناء المحاولة وأسفرت عن مصرع خبير زراعة ألغام وعنصرين آخرين إلى جواره.

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إلى ذلك، حاولت مليشيات الحوثي الانقلابية الأسبوع الفائت زراعة ألغام في المنطقة ذاتها إلا أنها انفجرت أثناء محاولة زراعها، وأسفرت عن مصرع خبير الألغام وعنصرين آخرين.

وتواصل مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران، عملية زراعة الألغام، في مناطق متفرقة من البلاد، في الوديان والطرقات والمزارع دون مراعاة للقوانين والمواثيق الدولية التي تحرم زراعتها.