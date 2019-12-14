كر وفر بين المتظاهرين والأمن اللبناني أمام مجلس النواب

شهدت ساحة النجمة، اليوم السبت، تدافع بين المتظاهرين والقوى الأمنية أمام مجلس النواب اللبناني في ساحة النجمة في لبنان، وإطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفرقة المتظاهرين.
وطالبت قوى الأمن الداخلي، عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم السبت، بوقف "هذه الاعتداءات وإلا ستضطر لاتخاذ إجراءات إضافية وأكثر حزما".
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، باقتحام أشخاص لساحة الشهداء وسط بيروت وتمزيقهم لافتات خاصة بالمتظاهرين.
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