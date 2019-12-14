كر وفر بين المتظاهرين والأمن اللبناني أمام مجلس النواب

وطالبت قوى الأمن الداخلي، عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم السبت، بوقف "هذه الاعتداءات وإلا ستضطر لاتخاذ إجراءات إضافية وأكثر حزما".

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، باقتحام أشخاص لساحة الشهداء وسط بيروت وتمزيقهم لافتات خاصة بالمتظاهرين.