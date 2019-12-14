تحالف القوى يأسف لردود الافعال 'غير المسؤولة' التي تسيء لعلاقات العراق وعمقه العربي

وذكر التحالف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الردود الانفعالية ضد رموز وشخصيات عربية شقيقة لا تخدم مصالح العراق ولا تخدم علاقاتنا مع اشقاءنا ولن تكون حلاً لمشاكل العراق المتراكمة".

وأضاف أن "تحالف القوى يؤمن بأن العراق كان ولا زال وسيبقى عربياً معتزاً باشقاءه العرب بكل مسمياتهم ومواقعهم، مدركين ان الحضن العربي ووحدة الدم والمصير العربي لن تعكر صفوة بعض ردود الأفعال غير المسؤولة".



وأوضح تحالف القوى :"نتطلع الى مساهمة فاعلة لاشقائنا العرب في دعم خطط وبرامج إعادة الاعمار"، داعياً الشركات العربية الاقتصادية والاستثمارية لزيارة العراق والمشاركة بفاعلية بإعادة اعماره وتوثيق الروابط والاواصر المشتركة".