تحالف القوى يأسف لردود الافعال 'غير المسؤولة' التي تسيء لعلاقات العراق وعمقه العربي

أعرب تحالف القوى العراقية، السبت، عن أسفه لردود الأفعال "غير المسؤولة" والتي تسيء لعلاقات العراق وعمقه العربي، فيما أكد ان الردود لن تكون حلاً لمشاكل العراق.
وأضاف أن "تحالف القوى يؤمن بأن العراق كان ولا زال وسيبقى عربياً معتزاً باشقاءه العرب بكل مسمياتهم ومواقعهم، مدركين ان الحضن العربي ووحدة الدم والمصير العربي لن تعكر صفوة بعض ردود الأفعال غير المسؤولة".
وأوضح تحالف القوى :"نتطلع الى مساهمة فاعلة لاشقائنا العرب في دعم خطط وبرامج إعادة الاعمار"، داعياً الشركات العربية الاقتصادية والاستثمارية لزيارة العراق والمشاركة بفاعلية بإعادة اعماره وتوثيق الروابط والاواصر المشتركة".
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