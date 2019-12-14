التعليم العالي تنفي تخفيض معدل التقديم على المجموعة الطبية الاهلية

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، تخفيض معدل التقديم على كليات المجموعة الطبية الأهلية.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ننفي ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الوهمية التي تدعي الانتساب للوزارة بشأن تخفيض معدل التقديم على كليات المجموعه الطبية الاهلية"، مبينة أن "خبر تخفيض المعدل الى ٨٢ هو خبر عارٍ عن الصحة وكاذب".
وأضافت، أن "معدلات القبول في الكليات الطبية وبقية الكليات في التعليم الجامعي الاهلي مازالت ضمن الخطة الرسمية والتي اعلنتها الوزارة سابقاً"، داعية الى "ضرورة استقاء الاخبار من الموقع الرسمي للوزارة حصراً وعدم الانجرار خلف الشائعات".
وأضافت، أن "معدلات القبول في الكليات الطبية وبقية الكليات في التعليم الجامعي الاهلي مازالت ضمن الخطة الرسمية والتي اعلنتها الوزارة سابقاً"، داعية الى "ضرورة استقاء الاخبار من الموقع الرسمي للوزارة حصراً وعدم الانجرار خلف الشائعات".
يشار الى أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مفاده بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن تخفيض معدل التقديم على كليات المجموعة الطبية الأهلية.
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