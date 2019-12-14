ميسان تنفي تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة

نفى مكتب محافظ ميسان علي دواي، السبت، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة اليومين المقبلين.
وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ننفي الاخبار المتداولة عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة خلال اليومين المقبلين".
يشار الى مصدر محلي أفاد بتعطيل الدوام الرسمي في المحافظة خلال اليومين المقبلين حدادا على شهداء الحشد الشعبي الذين سقطوا في قضاء سامراء.
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