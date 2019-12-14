محافظ المثنى ينفي تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأحد والاثنين

نفى محافظ المثنى أحمد منفي، السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأحد والاثنين. وقال منفي في منشور على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" واطلعت عليه الخليج 365، إن "هناك صفحة على موقع الفيسبوك لا تمثل محافظ المثنى أحمد منفي وكل ما ينشر فيها كاذب ووهمي". وأضاف أنه "لا وجود لأي عطلة رسمية"



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