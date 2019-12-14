سوسيداد يفرض التعادل على برشلونة ويهدد صدارته لليجا

وبدأت المباراة بقوة من قبل أصحاب الأرض الذين ضغطوا بشكل مستمر على برشلونة وافتكوا الكثير من الكرات في أماكن خطرة وكادوا يسجلوا في البداية.

وفي الدقيقة الـ 12 حصل ريال سوسيداد على ركلة جزاء نتيجة خطأ ساذج من بوسكيتس الذي جذب أحد نجوم أصحاب الأرض من قميصه داخل المنطقة، وسجلها ميكيل أويارزابال بثقة في مرمى تير شتيجن.



وكاد سوسييداد أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 33 من عمر المواجهة بعدما تسلم ألكسندر إسحق الكرة داخل المنطقة وسددها لكن الدفاع حولها لركنية.

وبسبب خطأ ساذج من وسط ملعب سوسيداد تسلم سواريز الكرة من قبل نصف الملعب وركض بها في كرة مرتدة وسلمها لجريزمان الذي انفرد بالمرمى ووضعها من فوق الحارس معلنًا عن تسجيل هدف التعديل لبرشلونة في الدقيقة الـ 38.

ومع بداية الشوط الثاني شهدنا انهيار كبير في تنظيم ريال سوسيداد حيث فقدوا السيطرة على الكرات وظهرت خطوطهم مفتوحة بشكل كبير.



وسجل برشلونة الهدف الثاني في الدقيقة الـ 49 عن طريق لويس سواريز الذي تلقى كرة على طبق من فضة من قبل ليونيل ميسي وتقدم النادي الكتالوني.

وفشل برشلونة في استغلال حالة ريال سوسيداد السيئة في بداية الشوط الثاني ولم يسجل الهدف الثالث بالرغم من حصول جريزمان وبيكيه على عدة فرص.

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وجاء الرد من قبل لاعب بوروسيا دورتموند السابق ألكسندر إسحق الذي سجل من خطأ لحارس المرمى مارك أندريه تير شتيجن في الدقيقة الـ 63.

كاد سوسيداد أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة الـ71 بخطأ متكرر من تير شتيجن الذي فقد كرته داخل منطقة الجزاء من جديد لكن المتابعة من قبل نجوم أصحاب الأرض كانت سيئة.

انتهت المباراة بتلك النتيجة ليستمر برشلونة على الصدارة برصيد 35 نقطة في انتظار نتيجة ريال مدريد أمام فالنسيا غدًا الأحد، بينما ارتفع رصيد سوسيداد للنقطة رقم 28 في المركز الرابع.

