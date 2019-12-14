دعوات أوروبية لحل الأزمة الليبية واجتماع بالدوحة يعقدها

طالبت 3 دول أوروبية بضرورة تفعيل دور المنظمات الإقليمية (الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي)، لوضع حد للأزمة الليبية، فيما استضافت الدوحة لقاء بين فايز السراج ووزير دفاع وخارجية تركيا، وصف بأنه "يعقد الأزمة".

ودعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا في بيان صدر، الجمعة، في أعقاب القمة الأوروبية، لضرورة لعب المنظمات الإقليمية دوراً فعالاً ومهماً في تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، الذي سينعقد في وقت لاحق حول أزمة ليبيا.



وأكدت الدول الأوروبية الثلاث عزمها العمل من أجل إنجاح مؤتمر برلين، مبدين تقديرهم للجهود التي بذلت لعقد هذا المؤتمر.

وفي وقت سابق دعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، لضرورة لعب دور أكبر في حل الأزمة الليبية، وتعيين مبعوث مشترك للاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة إلى ليبيا.

وبحسب وكالة "آكي" الإيطالية، جددت الدول الأوروبية الثلاث تأييدها للأمم المتحدة، والممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة، لأن السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا لا يمكن تحقيقهما إلا عبر حل سياسي.

وبحسب البيان، أكد زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا تمسكهم الثابت بوحدة وسلامة أراضي واستقلال وسيادة ليبيا، والسعي لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا لمصلحة الشعب الليبي، والمنطقة الأور ومتوسطية بأكملها.

ودعا زعماء الدول الثلاث (ماكرون وميركل وكونتي) الأطراف الليبية والجهات الدولية لوقف العمليات العسكرية واستئناف مفاوضات ذات مصداقية تحت رعاية الأمم المتحدة.

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تعقيد الأزمة

وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع القمة الأوروبية، الجمعة، وصف رئيس الوزراء الإيطالي جوزيي كونتي المذكرتين الموقعتين بين رئيس حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب بأنهما "عبث" من الناحية الدولية.

وقال كونتي: "إن هاتين المذكرتين الموقّعتين من قبل حكومة السراج مع تركيا غير مقبولتين بالنسبة لنا، وذلك كما أكدنا مجدداً خلال المجلس الأوروبي".



واعتبر الدكتور فتحي المجبري، نائب رئيس المجلس الرئاسي، أن توقيع هاتين المذكرتين إحباط مسبق لمؤتمر برلين المقرر انعقاده قريباً، وتعقيداً للأزمة الليبية.





اجتماع الدوحة

واستضافت العاصمة القطرية الدوحة، السبت، اجتماعاً جمع فايز السراج، ووزير خارجيته محمد سيالة، ووزيري الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار التركيين، على هامش مشاركتهم في "منتدى الدوحة".

وبحسب وسائل إعلام مؤيدة للسراج، بحث الجانبان الخطوات العملية لتنفيذ مذكرتي التفاهم التي وقّعها البلدان، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، إضافة إلى عرض مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن لقاء الدوحة، الذي تم تحت غطاء المشاركة في منتدى الدوحة، كان لإعادة ترتيب الأوراق التركية والقطرية وسبل زيادة الدعم العسكري والمالي والسياسي للسراج والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة.

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، أن الاجتماع تطرق لإيجاد وسائل بديلة لنقل السلاح والعناصر الإرهابية لليبيا بعد استهداف طيران الجيش الليبي طائرات الشحن التركية، وإعلان الجيش استهداف أي سفن تركية تقترب من السواحل الليبية، بجانب تشديد الرقابة البحرية الدولية.