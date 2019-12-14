رئيس "النواب المصري": ندعم الجيش الليبي في حربه ضد الإرهاب

أكد رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال تفهم مصر للأوضاع في ليبيا، ودعم ومساندة بلاده للقوات المسلحة الليبية في حربها ضد الإرهاب.

وقال عبدالعال، خلال لقائه، السبت، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، على هامش مشاركة الأخير بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ المصرية، إن بلاده ترى أن "مجلس النواب الليبي يمثل الجسم الشرعي الوحيد الممثل للشعب الليبي".

من جانبه أعرب صالح رئيس مجلس النواب الليبي عن بالغ شكره وتقديره لموقف مجلس النواب المصري الداعم لمجلس النواب الليبي والجيش الوطني الليبي.

وقال صالح: "نقدر وقوفكم مع الشعب الليبي في مواجهة الإرهاب والمؤامرات ومحاولات الهيمنة التي تمارسها جماعات إرهابية ومليشيات مسلحة ودول طامعة وداعمة لهذه المشاريع الخبيثة".

وعن التحركات السياسية للبرلمان الليبي، قال صالح إن مجلس النواب الليبي يعمل من أجل سحب الاعتراف بحكومة الوفاق "غير الشرعية".

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وثمّن صالح موقف البرلمان المصري الذي ندد بمذكرتي التفاهم اللتين وقّعهما الرئيس التركي رجب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تسخر مصر ثقلها ودورها المحوري الإقليمي، لإقناع المجتمع الدولي بعدم جدوى الاعتراف بالمجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوفاق.

من جانبه، أكد عبدالحميد صافى، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، أن صالح سلم رسالة رسمية لنظيره يوضح فيها عدة نقاط قانونية لبطلان مذكرتي تركيا والسراج.

وطالب مجلس النواب الليبي في الرسالة بسحب الاعتراف بحكومة السراج.

كان الرئيس التركي قد لوح في مقابلة مع التلفزيون الرسمي "تي آر تي" بمدينة إسطنبول، بإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا في حال وجهت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في طرابلس دعوة لذلك.



تصريحات أردوغان جاءت بعد أيام قليلة من توقيعه مع السراج مذكرتي تفاهم مثيرتين للجدل، تخرق حظر بيع السلاح إلى ليبيا الصادر بشأنه قرار من مجلس الأمن الدولي.