بن عزيز : العمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثي تسير وفقاً للخطط المرسومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

الخليج 365

أكد قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز أن العمليات العسكرية ضد مليشيات الحوثي الإنقلابية التابعة لإيران تسير وفقاً للخطط المرسومة وأن قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية يحققون انتصارات متتالية في مختلف الجبهات والميادين.



جاء ذلك خلال ترأّس قائد العمليات المشتركة، اليوم السبت، اجتماعاً لرؤساء اركان العمليات المشتركة لمناقشة العمليات القتالية والعسكرية في مختلف الجبهات والمحاور العسكرية بحضور رئيس هيئة ركن العمليات المشتركة اللواء الركن محسن الداعري.

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وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد أشاد خلال الاجتماع بالانتصارات والبطولات التي سطرتها وحدات الجيش الوطني الخميس الماضي في المنطقة العسكرية السادسة بمحافظة الجوف حيث تمكنت من تحرير سلسلة جبال قشعان وأجزاء واسعة من وادي سلبة شمال المحافظة، في عملية نوعية بمشاركة فاعلة من طيران تحالف دعم الشرعية، وتكبيد مليشيات الحوثي الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأشار اللواء بن عزيز إلى الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها مليشيات الحوثي في الساحل الغربي وفي مختلف المناطق، ورفضها للاتفاقات والمواثيق وسعيها الحثيث في إفشال وتدمير ما تبقى من اتفاق استوكهولم والجهود المبذولة في سبيل تحقيق السلام.

وثمن قائد العمليات المشتركة الإسناد الفاعل والمباشر من طيران تحالف دعم الشرعية لأبطال الجيش الوطني خلال المعركة وإلحاق مليشيات الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.