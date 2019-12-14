شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الخارجية الليبية تعتزم مقاضاة تركيا وقطر دوليًا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أعلنت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة، اليوم السبت، عزمها رفع دعوى قضائية دولية ضد تركيا وقطر، بسبب دعمهما للميليشيات في ليبيا.

وأشار المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في بيان عقب لقاء لمسؤولين بالوزارة مع لجنة حكومية جرى تشكيلها لحصر الأضرار التي خلفتها الأعمال الإرهابية في ليبيا، ورصد أدلة حول تورط قطر وتركيا في هذه الأعمال، أشار إلى انه سيتم التنسيق مع القضاء المحلي والدولي لرفع دعاوى بالخصوص ضد الدولتين والمطالبة بمعاقبة المتورطين بدعم الإرهاب في ليبيا“. Advertisements وتتهم الحكومة الليبية قطر وتركيا بدعم الميليشيات المسلحة في البلاد خلال السنوات الخمس الماضية. ورصد الجيش الوطني الليبي خلال السنوات الماضية وقائع دعم من الدولتين للجماعات المسلحة، آخرها إعلانه أمس الجمعة استهداف مخازن سلاح تحوي طائرات تركية مسيرة وذخائر ومعدات عسكرية مصدرها تركيا في مدينة مصراتة.

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