شكرا لقرائتكم خبر عن 22 قتيلاً في أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (غزنة)

قتل تسعة جنود أفغان بأيدي متسللين من عناصر طالبان في وسط البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم (السبت)، في حين أفاد مسؤول محلي عن سقوط 23 قتيلاً في صفوف قوات الأمن الأفغانية.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية على تويتر أن العسكريين «استشهدوا بأيدي إرهابيين من طالبان في ولاية غزنة» مساء أمس (الجمعة).

فيما أعلن العضو في مجلس ولاية غزنة نصير أحمد فقيري أن 23 عنصراً في ميليشيا موالية للحكومة قتلوا على يد سبعة من عناصر طالبان تسللوا إلى وحدتهم.