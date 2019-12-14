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22 قتيلاً في أفغانستان

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (غزنة)

قتل تسعة جنود أفغان بأيدي متسللين من عناصر طالبان في وسط البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم (السبت)، في حين أفاد مسؤول محلي عن سقوط 23 قتيلاً في صفوف قوات الأمن الأفغانية.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية على تويتر أن العسكريين «استشهدوا بأيدي إرهابيين من طالبان في ولاية غزنة» مساء أمس (الجمعة).

فيما أعلن العضو في مجلس ولاية غزنة نصير أحمد فقيري أن 23 عنصراً في ميليشيا موالية للحكومة قتلوا على يد سبعة من عناصر طالبان تسللوا إلى وحدتهم.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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