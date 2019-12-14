سلال سعودية لإغاثة النازحين من صعدة إلى حضرموت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 300 سلة غذائية، تزن 22 طنا و200 كجم، على النازحين من محافظة صعدة إلى مديريتي سيئون والعبر في محافظة حضرموت، استفاد منها 1,800 نازح، في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.

ووزع المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس 783 بطانية و201 بساط، على النازحين من محافظة عمران إلى محافظة الجوف، استفاد منها 4,698 فردا.

وواصل المركز تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، حيث تم ضخ 287,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 315,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وتنفيذ حملة رفع ونقل المخلفات من مديرية الخوخة بالكامل، وتنفيذ حملة الرش لمكافحة نواقل الأمراض من المديرية ومخيمات النازحين، استفاد منها أكثر من 34,614 فردا، خلال الفترة من 6 إلى 12 ديسمبر الحالي.

وقدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها العلاجية في مخيم الخانق بحريب نهم في محافظة صنعاء بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.