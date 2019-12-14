فلسطين تطالب بتقديم جنرالات إسرائيل للمحكمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - بيروت دعت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان إلى تحقيق أممي في الجرائم والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. وطالبت قيادة المنظمة في بيان أمس، بتقديم جنرالات الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية، وأكدت أن قادة سلطات الاحتلال وآلته الحربية يرتكبون يوميا جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية منافية لكل القيم والشرائع الإنسانية ومخالفة لكل القرارات والقوانين الدولية.



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