كمين المقاومة يصطاد عشرات الحوثيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الضالع

قتل وأصيب العشرات من ميليشيات الحوثي بينهم قياديان، في كمين نفذته المقاومة الجنوبية غرب الضالع، واستدرجت القوات عناصر الميليشيات الإرهابية أثناء محاولتها التسلل باتجاه مواقع في منطقتي الجب، وبتار غرب المحافظة، وباغتتها بهجوم أسفر عن مصرع 17 من عناصرها، والقياديين الميدانيين أبوأكرم السراجي ومنصور البساره، وأسفر الكمين عن جرح 21 حوثيا، فيما لاذ من نجا منهم باتجاه حبيل السماعي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم محور الضالع فؤاد جباري أن قوات المقاومة الجنوبية حققت انتصارات كبيرة شمال شرق الحشاء بمدينة الضالع، وقال «نحقق تقدما ميدانيا في حبيل يحيى شمال شرق مديرية الحشاء بالضالع، مع هروب أعداد كبيرة من عناصر الميليشيات باتجاه شمال الحشاء، وجثث عناصرهم وجرحاهم تملأ المستشفيات»، واختتم قوله معلقا على صورة نشرها «الصورة لعملية إسقاط موقع الأكمة الغبراء المطلة على رهادة الآن».

وفي الحديدة استهدفت ميليشيات الحوثي إحدى نقاط ضباط الارتباط، التي تعمل على مراقبة تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم في مدينة الحديدة، وأكد المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن ميليشياتت الحوثي «فتحت نيران أسلحتها على نقطة ضباط الارتباط المتمركزة بـ (سيتي ماكس) بمدينة الحديدة، مستخدمة الأسلحة القناصة والمتوسطة عيار (14.5)، وعيار (12.7)».

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وأشار إلى أن القصف أسفر عن «إصابة جندي يعمل في إمداد ضباط الارتباط بجروح، نقل إثرها إلى المستشفى الميداني لتلقي العلاج»، ومنعت الميليشيات قافلة مساعدات إغاثية لنحو 80 مدنيا تحتجزهم الميليشيات داخل مدينة الدريهمي بالحديدة.

على صعيد آخر، حذر وجهاء قبائل الحداء وعدد من القبائل الأخرى، من مواصلة ميليشياتت الحوثي الاعتداء على المدنيين، ومصادرة ممتلكاتهم، وأكد مصدر قبلي في محفظة ذمار اليمنية «أن اجتماع قبلي عاجل عقد أمس في مدينة ذمار، لبحث ردع ميليشياتت الحوثي بعد الانتهاكات التي طالت أبناء قبلية المصاقرة من قبل ميليشيات الحوثي»، وطالبت القبيلة الأخيرة بمساندة بقية القبائل المنضوية تحت عباءة تحالف قبيلة الحداء لردع الحوثيين، عقب هجوم عناصر من الميليشيات الحوثية اليومين الماضيين على القبلية، مما أدى إلى مقتل اثنين من أبنائها واعتقال ما يزيد على 120.

وقالت قبيلة المصاقرة إن «الميليشيات الحوثية اعتدت على الحرمات والأعراض والأنفس دون سابق إنذار أو اتهام حقيقي، وما تلاه من سفك للدماء ومداهمة المنازل وهتك أعراضها وترويع ساكنيها من نساء وأطفال وتشريد أبنائها واعتقالهم بعد أن نفذت الميليشياتت حملة

عسكرية قوامها أكثر 60 عربة وما يزيد على 300 مسلح من عناصرها، وفرضت على القرية حصارا، واستهدفت منازل المواطنين بمختلف أنواع الأسلحة».

مشاهدات يمنية