شكرا لقرائتكم عنصر يفضح "العصائب" باحتجاجات بغداد : "جابوني إجباري" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعدما أفاد مراسل "العربية/الحدث" في العراق بأن ميليشيا عصائب أهل الحق المدعومة إيرانيا قطعت، السبت، عددا من الشوارع الرئيسية في العاصمة، تنديدا بفرض عقوبات أميركية على زعيمها قيس الخزعلي، مؤكدا انتشار مخاوف من تكرار ما حدث في تلك الواقعة، حيث وجهت أصابع الاتهام حينها إلى ميليشيا "أهل الحق"، أوضح مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يظهر شابا من "العصائب" خلال التجمع، وهو يقول باللهجة العراقية: "إجباري إجباري جابوني والله إجباري"، في إشارة منه إلى أن عناصر الميليشيا قد أجبرت المتجمعين على التواجد في المكان.

يذكر أن معلومات كانت أفادت بأن عناصر من ميليشيا عصائب أهل الحق قطعت شوارع رئيسية في العاصمة العراقية بغداد، تنديدا بفرض واشنطن عقوبات على 4 مسؤولين عراقيين على علاقة بقمع المتظاهرين منذ أيام، بينهم ليث الخزعلي وقيس الخزعلي، والأخير هو زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق العراقية المرتبطة بإيران، وشقيقه ليث هو أحد زعماء الجماعة أيضاً.

كما أكدت معلومات أخرى إغلاق المطعم التركي في ساحة التحرير خوفا من دخول بعض جماهير الأحزاب، خاصة العصائب الذين يتظاهرون في ساحة الفردوس القريبة.