ظريف بحث مع نظيره البولندي بمستجدات العلاقات الثنائية

بحث وزير ​الخارجية الإيرانية​ ​محمد جواد ظريف​، مع نظيره البولندي جاسيك تشابوتوفيتش، على هامش منتدى ​الدوحة​، بآخر المستجدات على صعيد العلاقات والقضايا الثنائيّة والإقليميّة، وغيرها ذات الإهتمام المشترك. وكان قد توجّه ظريف إلى قطر اليوم السبت، للمشاركة في منتدى الدوحة 2019. ومن المقرّر أن يلقي كلمة في المنتدى، كما سيلتقي العديد من نظرائه المشاركين بالمنتدى.

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