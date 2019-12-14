القوى الأمنية ألقت القبض على عدد من المتظاهرين من محيط مجلس النواب

ألقت القوى الأمنية القبض على عدد من المتظاهرين من محيط مجلس النواب في وسط بيروت. وقد تراجعت بعض الشيء حدّة المواجهات هناك.
وكان قد حصل توتر واشتباكات فيمحيط المجلس، بعد محاولة بعض الشبان اجتياز الحواجز الحديدية ورمي الحجارة على عناصر قوى الأمن، الّتياستخدمتالقنابل الصوتية والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، عند مداخل ساحة النجمة. وقدسُجّلت حالة إغماء في محيط المجلس جرّاء استنشاق الغاز المسيل للدموع.
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